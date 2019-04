Trči i osvoji svijet. Evo kako

Kada si zaposlena mama 1,5 godišnje djevojčice, biti u fit formi uistinu nije lako, ali nije ni nemoguće. Zato mi sjajno dođe trčanje. To je jedini sport kojem se uvijek vraćam. Taj osjećaj udaranja tenisica o asfalt, srce koje ubrzava, misli koje možeš isključiti ili samo tvoje vrijeme. To je moja terapija kada sam najumornija, kada mi treba pozitivna energija. Za to mi treba sat vremena, dobra muzika, bilo koja cesta i ono najvažnije – moje savršeno udobne tenisice Reebok Floatride Energy.

Mnoge me stvari vesele u životu, a najviše majčinstvo, vježbanje, zdrava hrana i životni optimizam. Zato se s tim temama i bavim posljednje tri godine na svom blogu i instagramu @frecklesinmymind. Trudim se podijeliti svoja iskustva – loša i dobra, stvari koje me motiviraju, način na koji vježbam i održavam kondiciju kad nemam puno slobodnog vremena.

S obzirom koliko sam do sada kilometara istrčao i na broj tenisica koje sam kupio i testirao, mogu za sebe reći da sam stručnjak za njihov odabir. Svim frendovima sam glavni savjetnik kada kreću u kupnju tenisica. Osim udobnosti i fleksibilnosti, kod tenisica mi je jako važna i prozračnost. Gornjište ovih Reebok Floatride Energy napravljeno je od propusne mrežice koja dopušta stopalu da diše. To je vrlo bitno svakom sportašu. Naravno da mi se noge znoje, a upravo ova propusnost zraka sprječava klizanje, a time i ozljeđivanje.

Zato minimalno pretrčim deset kilometara dnevno. To je moj ispušni ventil. Najčešće trčim ujutro prije posla oko 6, ali nerijetko me možete sresti na Jarunu i tijekom poslijepodnevnih sati i kasno navečer. Super mi je to s trčanjem. Sam si sa sobom, misli slobodne, samo ideš naprijed. Čak me ni vremenska prognoza ne sputava u tome. Okej možda jedino kada ima puno snijega ili baš pljušti kiša.

Izazovi sebe

Kako da trčanje postane tvoja utrka života

Zarazili ste se trčanjem, od nekoga tko je „trčkarao“ pretvoritli ste se u osobu koja svoj dan ne može zamisliti da pretrči barem pet ili čak desetak kilometara. Za trčanje vam nije potrebno društvo, nije vam bitno pada li kiša, snijeg ili je +30. Važno vam je obuti vaše omiljene tenisice i krećete. Polumaraton ili maraton postaju vaš cilj koji ćete sasvim sigurno osvojiti. Evo savjeta koji će vam sasvim sigurno pomoći.

Od pet, 10, 20 do 40 kilometara

Maraton je najduža trkačka atletska disciplina koja se ujedno smatra i najtežom koja postoji. Da bi mogli istrčati pravi maraton, potrebno je da prije svega možete trčati, hodati i džogirati barem sat vremena, bez obzira na brzinu. Odlična priprema su manje trke od 5 do 10 kilometara te polumaratoni. Kada se odlučite za maraton, važno je proći treninge za baš takve utrke.

Tri treninga trčanja tjedno kao priprema za maraton

Ugledni Furman Institute Of Running& Scientific Training navodi kako se u pripremi za maraton nužno držati dosljednosti i redovitosti u treningu. Kroz trening brzine nužno je savladavati dionice koje imaju značajno jači tempo od onog na maratonu, kroz trening tempa loviti formu trčeći od 6 do 16 kilometara tempom nešto jačim od predviđenog tempa maratona te kroz trening izdržljivosti savladavati od 20 do 32 kilometra i to tempom koji je nešto slabiji od predviđenog tempa maratona. Preporučuju trkačke treninge u razmaku od barem jednog dana. Ovim razmakom od treninga postiže se optimalno trajanje oporavka. Taj razmak je dovoljno dug za rast mišića i potrošnju masti u tijelu kao i promjenu njihova omjera u tijelu. Između trkačkih treninga se preporučuje ubaciti kros trening. To bi značilo da se bavite i biciklizmom, treningom snage, plivanjem – te vježbe će jačati i druge mišiće ili ih opustiti.

Primjer treninga za jedan tjedan: dan – kros trening od 30 do 45 min

dan – trening brzine

dan – kros trening od 30 do 45 min

dan – trening tempa

dan – odmor

dan – trening duljine

dan – kros trening ili odmor

Prehrana je izuteno važna

Redovita, izbalansirana i raznovrsna prehrana je nužna kao i to da je u vrijeme priprema za maraton uobičajena, što znači da ne eksperimentirate s namirnicama niti uvodite neke nove. Jedite namirnice i kombinacije koje ste već isprobali posljednjih mjeseci. Prije same utrke bilo bi dobro da pojedete obrok bogat ugljikohidratima kao što su tjestenina ili riža s nekim laganim nemasnim umakom. Nemojte se prejesti. Također ne zaboravite na doručak i nikako ga ne preskačite. Zaliha glikogena koji stvara mišiće se kroz noć isprazni, a to je potrebna energija na utrci. Jedite ugljikohidrate, proteine i sve ono na što ste tijelo i prije navikli.

Spavanje za bolje trčanje

Inače, a posebice kada je tjedan utrke, pokušajte što više spavati. Optimalno bi bilo 8 sati dnevno. Posebno pazite na to da početkom tjedna spavate dovoljno jer postoji šansa da će doći do nervoze dan-dva prije utrke i nećete moći zaspati.

Hidratizirajte tijelo

Kroz cijeli tjedan prije trčanja maratona pijte dovoljno tekućine. Ne pretjerujte samo s vodom kako ne bi došlo do nakupljanja tekućine. Pijte i voćne sokove, izotonike, čajeve, juhe… Uoči utrke popijte tekućine.

Koristite samo isprobano

Kada se odlučite na trčanje maratona, nemojte nositi opremu koju niste ranije isprobali na treningu ili u čemu još niste trčali. Također i ako koristite uređaje za glazbu i slično, nemojte ih koristiti ako ih do sada već niste. Ako ste trenirali bez pulsmetra, nemojte ga koristiti ni na utrci. Uz sve to, pratite vremensku prognozu i pazite na nošenje zaštite za glavu – šilterica, krema za sunčanje, sunčane naočale i dres svijetle boje. Ako se prognozira lagana kišica, nemojte oblačiti šuškavc.

Psihička priprema

Ako će vam ovo biti prvo trčanje maratona, nemojte se bojati nego budite sigurni u sebe. Zasigurno ste odradili dovoljno treninga prije trčanja i mnogo napredovali. Ako ste još uvijek u početničkoj fazi, svaki uspjeh i pređeni kilometar su vaš najveći uspjeh. Opustite se prije starta i samo krenite trčati, nemate što za izgubiti.